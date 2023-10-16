Gazze'de can kaybı artıyor!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor.