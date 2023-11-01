Gazze'de can kaybı 9 bine dayandı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796'ya, yaralananların sayısının ise 22 bin 219'a yükseldiğini söyledi.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı sırasında Filistinli ailelere yönelik katliamların sayısı 950'ye yükseldi." diyen Kudra, ayrıca saldırıların başlamasından bu yana 2 bin 30 kişinin enkaz altında olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını aktardı.

Kudra, İsrail saldırılarında 132 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, hedef alınan 25 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

İsrail'in kasıtlı olarak 58 sağlık kuruluşunu hedef aldığına dikkati çeken Kudra, saldırılar ve kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle 16 hastane ile 32 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Kudra, Gazze'deki Şifa ile Endonezya hastanelerinin yakıtın bitmesi nedeniyle ilerleyen saatlerde hizmet dışı kalabileceği konusunda uyardı.

Petrol üreticisi ülkelere ve uluslararası kurumlara, Şifa ve Endonezya hastanelerinin ana jeneratörlerinin duracağı bugün sona ermeden Gazze'deki hastanelere yakıt sağlamak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunan Kudra, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarma yetisini artık kaybetmiş olan hastanelere tıbbi yardım ulaştırmak konusunda tüm ülkelerin ivedilikle çalışması gerektiğini vurguladı.

Kudra, ayrıca Mısır'ın çok sayıda yaralıyı ülkelerindeki hastanelere nakletme çabası karşısında memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, durumu kritik olan ve bölgede müdahale edilemeyen tüm yaralıların nakledilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.