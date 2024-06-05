Gazze'de can kaybı 37 bine yaklaştı!

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586’ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.