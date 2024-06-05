Gazze'de can kaybı 37 bine yaklaştı!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.
İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiği, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 586’ya, yaralananların sayısı ise 83 bin 74’e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.
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