Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'nde sivillere 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenliyor.

Bölgede yerleşim yerlerini ve Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu saldırılarını 268 gündür sürdürüyor.

24 saatte 43 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 43 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

37 bin 877'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 37 bin 877'ye, yaralıların sayısının da 86 bin 969'a yükseldiği kaydedildi.