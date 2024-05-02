Gazze'de can kaybı 35 bine yaklaştı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 208 gündür devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 568'e, yaralı sayısının ise 77 bin 765’e yükseldiği belirtildi.

İsrail Refah’ı tahliye etmeye hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ın doğusuna saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail Ordu Radyosu, uluslararası tüm çağrılara rağmen kente kara harekatı hazırlığını sürdüren İsrail’in Gazze'nin merkezinde "yeni bir güvenli bölge" oluşturulacağını duyurdu. Gazze'deki mülteci kamplarının kuzeyinde yer alacak güvenli bölgeye Refah’tan tahliyelerin yapılacağı kaydedildi.