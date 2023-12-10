Gazze'de can kaybı 18 bine yaklaştı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 213 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Kudra, 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralının hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 700'e, saldırılarda yaralananların sayısının ise 48 bin 780'e çıktığını belirtti.

"Son saatlerde, işgal (İsrail) güçleri 20 korkunç katliam gerçekleştirdi ve aileleri bütünüyle yok etti. İşgalcilerin korkunç bir katliam gerçekleştirdiği Gazze'deki Halife Okulu dahil olmak üzere yerleşim bölgelerindeki ve okullardaki vatandaşlardan çok sayıda çağrı aldık." ifadelerini kullanan Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi halkına yönelik suçlarının ve soykırımın, açıklamaların ve mantığın ötesine geçtiğini belirterek, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Filistin varlığının sona erdirilmesinin insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Kudra, Gazze Avrupa Hastanesi bölgesinde yaralıları tahliye etmeye çalışan bir ambulansın hedef alınması sonucu 2 sağlık görevlisinin yaralandığını, ambulansta hasar meydana geldiğini ifade ederek, şu ana kadar 57 ambulansın hedef alındığını da aktardı.