Gazze'de ateşkes yok: Netanyahu saldırı için emir verdi

Hamas'tan yapılan açıklamada "Netanyahu'nun açıklamaları savaşı sürdürme isteğini gösteriyor. Hamas her seçeneğe hazır. Tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırıyoruz" denildi.



Ayrıca Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı.

ORDUYA SALDIRI EMRİ



Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.



Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından burasının nasıl idare edileceği sorulan Netanyahu, Hamas'ın "bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsızlandırıldığından emin olacaklarını" ileri sürdü.



Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Bayındırlık ve Yardım Ajansı'nın (UNRWA) misyonunun sonlandırılması için süreci başlattıklarını ve Blinken'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.



"Kesin zaferle" neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını" dile getirdi.



Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların artırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak, "sağlanan asgari insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu " ifade etti.



HAMAS'IN ASKERİ HAKİMİYETİNİ BİTİRME HEDEFİ



Hamas ile karşılıklı esir takasında "herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.



Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek Hamas veya başka yapılara yakın olmayan sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını ancak bunun için önce Hamas'ın "Gazze'deki askeri hakimiyetini bitirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.



HAMAS'TAN NETANYAHU'YA YANIT



Hamas'ın onay verdiği ateşkes önerisini reddeden İsrail Başbakanı Natenyahu'ya Hamas'tan yanıt geldi.

Hamas Sami Abu Zuhri, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı.



Zuhri Netanyahu'ya da yanıt olarak, "Netanyahu'nun açıklamaları savaşı sürdürme isteğini gösteriyor. Hamas her seçeneğe hazır. Tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.