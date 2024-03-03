Gazze'de ağır bilanço! Ölenlerin sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeden gelen son açıklamada can kaybının 30 bin 410'a yükseldiği belirtildi.

Yaralı sayısı ise 71 bin 700 oldu.

Hava saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrine hava saldırılarına devam ederken, kente karadan da baskınlar düzenledi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerlerinin şehre karadan saldırılarında patlama ve ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.