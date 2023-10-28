Gazze'de ağır bilanço! Ölen 7 bin kişiden 3 bini çocuk

İsrail'in Filistin zulmü bitmiyor. Abluka altındaki Gazze gece gündüz bombalanmaya devam ediyor. 21 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin çoğu yaşlı, kadın veya çocuk.

3 bin çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.