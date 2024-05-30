Gazze'de 7 aylık bebek açlıktan öldü!

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre Filistinli 7 aylık Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne de geçtiğimiz Mart ayında yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetmişti.