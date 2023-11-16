Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetleri kesildi

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Paltel Group ve Ooredoo Filistin, bölgede yakıtın ve güç bataryalarının tükenmesinden bir gün sonra ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Paltel Group, "yakıtın girişinin engellenmesi ve ana ağ unsurlarını çalıştırmak için gerekli yedek enerji kaynaklarının tükenmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin (sabit, hücresel ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyduğunu" belirtti.

Ooredoo ise yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyindeki bazı bölgelerde hizmetlerinin durdurulduğunu abonelere üzüntüyle duyurulduğunu aktardı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bu kesintilerin ardından 1 Kasım'daki açıklamasında, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sedr, 12 Kasım'daki açıklamasında ise İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde su ve yiyecek yok, insanlar ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

"Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."