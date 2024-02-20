Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef bombalandı!

İbranice yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu hava kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının "tüm cephelerde" 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada, saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Saldırıların yaklaşık 7 bininin "ani saldırı" olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi." ifadesine yer verildi.