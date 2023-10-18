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Gazze için 3 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi

İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildi.

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