Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi
İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Türkiye'de 3 günlük Milli Yas ilan edildi.
Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023
Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir. pic.twitter.com/HDtVVfVUly
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