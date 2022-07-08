Gazpromun tedariği azalttığı Alman enerji devi Uniper devletten yardım istedi

Rus doğal gazı ithal eden en büyük şirket olan Uniper'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun "kurtarıcı önlemler" alması için hükümete başvurduğu belirtildi.

Başvuru sonrası şirketi ayakta tutmak için hükümetin milyarlarca euro aktarabileceği belirtiliyor. Berlin yönetimi hafta başında Ukrayna krizi nedeniyle zor duruma düşen şirketlerin kurtarılması için hazırlanan planı kabul etmişti.

Uniper'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, 16 Haziran'dan beri Gazprom'dan sözleşmeyle kararlaştırılan gaz miktarının yalnızca yüzde 40'ının alındığı belirtilmiş bu açığı kapatmak için piyasadan çok daha yüksek fiyata alım yapıldığı vurgulanmıştı. Bu nedenle şirket daha önce açıkladığı 2022 mali yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) tahminini ve düzeltilmiş net kar tahminini düşürmüştü.

Açıklamada artan maliyetler tüketiciye yansıtılamadığı için büyük bir mali yük altında kalındığı ifade edilmişti.

Uniper devlet yardımı sayesinde devam eden borç birikiminin önüne geçileceğini, ihtiyaç duyulan nakit akışının sağlanacağını ve şirketin yüksek kredi notunun korunabileceğini söyledi.