Gazprom'dan Moldova'ya "doğal gaz" tehdidi

Kupriyanov, Rus kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada, Moldova'nın doğal gaz sözleşmesi kapsamındaki ödemeleri konusunda "hayal kırıklığı" yaşadıklarını söyledi. Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmasının, Moldova'daki ekonomik durumun göz önünde bulundurularak imzalandığını belirten Kupriyanov, "Bugün Moldova'nın ödeme yapması gereken son gündü ancak ödeme yapılmadı. Sözleşme kapsamında ödeme yapılmaması nedeniyle gaz sevkiyatının 48 saat içinde kesilebileceği konusunda Moldova’yı bilgilendirdik." dedi.

Moldova, Gazprom ile 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine 22 Ekim'de gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti. Gazprom, 29 Ekim'de, Moldova’da yaşanan doğal gaz sorununun ardından, anlaşmanın beş yıl uzatılması konusuna anlaşma sağlandığını duyurmuştu.