Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz akışını 3 günlüğüne durduracak

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.