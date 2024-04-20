Gaziosmanpaşa'da toprak kayması son durum: 30 ev tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda 30 bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 kişiden bir kısmı otellere bir kısmı da akrabalarının evlerine yerleşti.