Gaziosmanpaşa'da toprak kayması son durum: 30 ev tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede 30 gecekondu acil boşaltılırken, 114 kişi de otellere ve akrabalarının yanına yerleşti. Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül bölgede incelemelerde bulundu.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda 30 bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 kişiden bir kısmı otellere bir kısmı da akrabalarının evlerine yerleşti.
1 8
Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
2 8
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadı.
3 8
"BU EVLERİN NORMALDE DE BOŞALTILMASI LAZIMDI"
Vali Davut Gül incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:
4 8