Gaziler Günü, 102. defa kutlanıyor!

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanını verildiği tarihe atıfta bulunarak, şehit ve gazilere saygı ve minnet duygularını ifade etmek için ilan edildi.

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, “mareşal” rütbesi ile “gazi” ünvanı verilmiştir.

Kahramanlarımızın şan ve şeref günüdür

Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Yaşar Güler’de bu günün önemine değinerek şöyle dedi:

“Bugün vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür.

Kahraman Gazilerimiz, sizler; ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışıyla icra ettiğiniz kutsal vazifenizde, gösterdiğiniz üstün cesaret ve kahramanlık neticesinde gazilik mertebesine ulaşarak tüm silah arkadaşlarınıza örnek oldunuz. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir.”