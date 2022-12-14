Gaziantep'teki sağlık çalışanlarını darp eden saldırganlara gözaltı kararı!

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 5 sağlık çalışanı darp edildi. İddiaya göre bir hastanın muayenesi sırasında yaşanan olayda, danışmada bulunan sağlık görevlisi ve güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 personel darp edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün kentteki üç sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.