Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edindiği belirtildi.

Bunun üzerine il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi."