Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyonda 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinde görevli polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

950 polis görev aldı

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 950 polisin görev aldığı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1,2 kilogram esrar, 700 gram sentetik uyuşturucu, 150 uyuşturucu hap, 300 gram eroin ele geçirildi.

Mahallelerin ablukaya alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.