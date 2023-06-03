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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu!

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlenen operasyonda, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 tabanca, 7 fişek ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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