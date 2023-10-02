Gaziantep'te yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te durdurulan araçta yaklaşık 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, otoban uygulama noktasında emniyet güçlerinin bir aracı durdurduğunu belirtti.
Araçta yapılan aramada 170 kilo 925 gram skunk, 8 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktaran Çeber, "Operasyona katılan tüm personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda ayrıca, ele geçirilen uyuşturucular ve operasyona katılan narkotik dedektör köpeğinin bulunduğu bir fotoğraf da yer aldı.
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