Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi için operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 115 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.