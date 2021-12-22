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Gaziantep'te TCDD ait vagonlar yandı

Gaziantep'te meydana gelen yangında peronda bekleyen TCDD personellerine ait vagonlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde TCDD'ye ait bakım onarım personellerinin sevkiyatı için kullanılan vagonlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerince yapılan söndürme çalışma sonucu alevler diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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