Gaziantep'te omuz atma kavgası: Tekme tokat kavga ettiler!
Gaziantep'te, ‘omuz atma’ bahanesiyle iki grup arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki grup arasında ‘omuz atma’ bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
Araya girenler, tarafları güçlükle ayrıldı. Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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