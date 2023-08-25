Gaziantep'te korkutan kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Çevik (39) idaresindeki 27 AKT 905 çimento yüklü silobas dorse takılı hafriyat kamyonu, Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34 FBY 426 plakalı hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon sürüklenerek boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonun sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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