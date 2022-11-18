Gaziantep'te konut kuraları çekildi

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in hızlı büyüyen bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin bu nedenle göz önünde olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin en büyük konut hamlesinde Gaziantep'te de bugün İslahiye ve Nizip ilçelerinin kuraları çekiliyor. Bunlar 1. etap. Bu süreç devam edecek. İnşallah hak sahipleri bundan yararlanır. Ama çıkmayanlar için ileride 2. ve 3. etap olarak yapılacak. Bu bir devlet politikasıdır, devam edecektir. Konut alma şartlarını hepimiz biliyoruz. Gerek taksit olarak gerek fiyat olarak olağanüstü bir imkanı var. Gaziantep bir işçi şehri, 500 bine yakın çalışanımız var. Asgari ücretle çalışan birinin ev sahibi olabileceği şartlar tanınmış."

Vali Gül ve protokol üyeleri, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Proje kapsamında Nizip'te 750, İslahiye'de ise 374 konut yapılacak.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve vatandaşlar katıldı.