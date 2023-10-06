Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü 16 yaralı!

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldiği kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren 16 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

Vali Çeber: Gerekli önlemler alındı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerine gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yarayandı. Yoll trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."