AjansHaber.com.tr Gündem Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı!

Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, DEAŞ'a üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu, deprem bölgesinde!
"Demir Yumruk" operasyonunda son durum
Yeniden değerleme oranı belirlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işbirliği mesajı!
Konya'da köpek vahşeti! Soruşturma derinleşiyor!
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!
Eşini pompalı tüfekle vurdu!