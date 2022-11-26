Gaziantep'te firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, DEAŞ'a üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.İ.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.