Gaziantep'te enkaz altındaki 'Duru' bebek kurtarıldı!

İHH'nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Üç-dört aylık olduğu belirtilen Duru isimli bebek, enkazdan çıkarılarak battaniyeye sarıldı.

Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.