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Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşım yaptığı tespit edilen A.K, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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