Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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