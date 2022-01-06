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Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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