Gaziantep'te 7736 konutun temeli bugün atılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 16:30'da Gaziantep'te 7.087 konutun ve Kilis'te 649 konut ve köy evinin temeli atılacak.

11 ilde 61 bin 726 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Bugün, Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle atıyoruz" dedi.