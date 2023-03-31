Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem 14.3 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:İslahiye (Gaziantep)
Tarih:2023-03-31
Saat:13:56:56 TSİ
Enlem:36.996 N
Boylam:36.568 E
Derinlik:14.39 km
Detay:https://t.co/sPvRGsrPOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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