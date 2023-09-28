AjansHaber.com.tr Gündem Gaziantep’te 22 adrese uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te 22 adrese uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 200 polisin katılımıyla 22 adrese operasyon düzenlendi.

1 6

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelenen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

2 6

Belirlenen 22 adrese, yaklaşık 200 personel ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

3 6

Özel Harekat ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonların devam edeceği bitdirildi.

4 6