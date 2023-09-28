Gaziantep’te 22 adrese uyuşturucu operasyonu!
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 200 polisin katılımıyla 22 adrese operasyon düzenlendi.
1 6
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelenen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
2 6
Belirlenen 22 adrese, yaklaşık 200 personel ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon başlatıldı.
3 6
Özel Harekat ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyonların devam edeceği bitdirildi.
4 6