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Gaziantep Osmaniye kara yolunda göçükler meydana geldi!

Gaziantep Osmaniye kara yolunda deprem nedeniyle göçükler meydana geldi.

Gaziantep Osmaniye kara yolunda deprem nedeniyle göçükler meydana geldi.

Depremzede vatandaşlar ve kurtarma ekipleri İslahiye gitmek için eski E5 karayolunu kullanmaya çalışıyorlar ancak yolun Hurşi Dağı kesiminde depremin etkisiyle dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar yola savulduğu için ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Karayolları ekipleri, yola savrulan dev kayaları yoldan temizlemeye çalışıyorlar.

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