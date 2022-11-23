Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, aramalarda materyallerin bulunması ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.



