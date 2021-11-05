AjansHaber.com.tr Spor Takımlar soyunma odasından sahaya geri döndü

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eritreli kadın futbolcular Uganda'da kayboldu
Mehmet Demirkol: Pjanic bağımlı yaptı
New York'a Türk Dostu, Beşiktaş'lı Belediye Başkan
Şike kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Galatasaray, Lokomotiv Moskova seyirci kısıtlaması
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesi kavga çıktı