Gaziantep FK başkanı Cevdet Akınal istifa etti!

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Akınal, göreve geldikleri 2021-2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımı bugüne kadar getirdiklerini anlattı.

Gaziantep FK'nin başarısı için ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Akınal, şunları kaydetti:

"Şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."