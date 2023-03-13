Gaziantep Büyükşehir’den öğrencilere maddi destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, Gaziantep'te depremden en çok etkilenen ilçeler Nurdağı ve İslahiye'de ikametgahı bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira nakdi destek vereceklerini söyledi.

Öğrencilere verilecek burs desteği için başvuru detaylarından da bahseden Başkan Şahin, öğrencilerin ALO 153 çağrı hattından ya da Gaziantep Büyükşehir'in Kadın Dostu Kent uygulamasından başvurularını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Lise öğrencilerine 600 lira üniversite öğrencilerine bin lira nakdi destek

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için daha önce Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 11'inci ve 12'nci sınıfta örgün eğitim gören çocuklara, toplamda 1.200 TL nakdi desteğin sürdüğünü belirten Şahin, "Geçtiğimiz yıl, başlattığımız bu yardım kapsamında bu hafta ikinci eğitim desteğimize başlayacaktık. Burada bir karar aldık. Bu karar ile 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 12'nci sınıftaki Nurdağı ve İslahiye'de ikamet eden çocuklarımıza 600 lira, üniversiteye giden çocuklarımıza da bin lira eğitim desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.