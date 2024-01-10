Gazeteciler Cemiyeti'nde Turgut Altınok'a yoğun ilgi

10 Ocak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Çalışan Gazeteciler Günü ve Can Pulak'a Meslek Onur Ödülü takdim töreni resepsiyonuna, AK Parti Ankara Belediye Başkanı adaylığında sıkça adından bahsedilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’ta katıldı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve gazeteciler, resepsiyonda Turgut Altınok’a büyük ilgi gösterdi.

Resepsiyona katılan Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Ümit Kozan, Turgut Altınok ile uzun süre sohbet etti. Altınok, adaylık süreci ile ilgili sorulara, “Nihayi karar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 15 Ocak’ta açıklanacaktır. Takdir zatıalilerinindir. Böyle bir görev verilirse seve seve kabul ederiz” yanıtını verdi.