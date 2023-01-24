Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında mezarı başında anıldı
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 30'uncu yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.
Evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren Uğur Mumcu'nun, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarından yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Anma programına katılanlar Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.
Batıkent Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve katılımcılar, park içindeki anıta çelenk koydu.
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