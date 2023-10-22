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Gazeteci Yakınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Bilal Yakınbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bilal Yakınbaş, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yakınbaş'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Yakınbaş'ın ailesinin yanı sıra gazeteci arkadaşları katıldı.

Bir dönem Anadolu Ajansı'nda da görev yapan Yakınbaş, 2 çocuk babasıydı.

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