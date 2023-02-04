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Gazeteci ve Siyasetçi İsmail Tipi vefat etti

Gazeteci ve Almanya CDU milletvekili İsmail Tipi, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Almanya’nın Hessen eyaleti CDU milletvekili gazeteci İsmail Tipi hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi görüyordu

İsmail Tipi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tipi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

19 yıl Hürriyet gazetesinde çalıştı

Aslen 1959 İzmir doğumlu olan İsmail Tipi 13 yaşında ailesi ile birlikte Almanya’nın Regensburg geldi. Tipi 19 yıl Hürriyet gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

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