Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şardan, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında tutuklandı.