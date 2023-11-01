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Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatılan gazeteci Tolga Şardan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şardan, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında tutuklandı.

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