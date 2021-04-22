Gazeteci Selahattin Duman vefat etti
Bir dönemin en popüler köşe yazarlarından biri olan Selahattin Duman sabaha karşı vefat etti.
Geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği trafik kazası ile ölümden dönen Duman, bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu...
Sağlık sorunları yaşadığı bilinen gazeteci Selahattin Duman, sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Duman'ın yakın dostu gazeteci Zafer Mutlu, sosyal medya hesabından vefat haberini verirken cümlesini tamamlayamadı. Mutlu 'Maalesef Selo’yu' diyerek acı haberi duyurdu.
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