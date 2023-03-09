Gazeteci İsmet Demirdöğen hayatını kaybetti!

Gazeteci İsmet Demirdöğen, Ankara’da bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği yapmış olan Demirdöğen 63 yaşındaydı.

İsmet Demirdöğen kimdir?

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 1960 yılında dünyaya gelen Gazeteci İsmet Demirdöğen, Hozat ve Ankara’daki eğitimlerinin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nda Satın alma Memuru olarak çalışma hayatına başlayan Demirdöğen ANKA Ajansı'nda Muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1991 – 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Demirdöğen çeşitli gazete, dergi ve ajanslarla televizyonlarda muhabir, parlamento şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. 2013 yılında CHP TBMM Grubu'nda Basın Danışmanlığı görevine getirilen Demirdöğen, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı ve RTÜK Üyeliği de yaptı.