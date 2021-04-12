Gazeteci Emre Erciş, CHP'li Faik Öztrak'a "dedenizin hortumladığı paralar nerede?" diye sordu

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "128 milyar dolar nerede" diye soran CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a dikkat çeken bir yanıt geldi.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İzahı olmayanın, mizahı olur. Milletimiz telefon joker hakkını kullanıyor ve soruyor:128 milyar dolar nerede" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Emre Eciş, Öztrak'ın dedesinin 'Şeker Kralı' olarak bilinen Hayri İpar ile birlikte Merkez Bankası'nın içini boşalttığını savunarak, "Sayın Faik Öztrak önce dedenizin hortumladığı paralar nerede? bunun hesabını verin sonra hesap sorarsınız" ifadelerini kullandı.

Emre Erciş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şeker Kralı' Hayri İpar ile birlikte İş Bankasını ve Ziraat Bankasını hortumlayanın torunu Faik Öztrak, Merkez Bankası için 'Dolarlar nerede?' diye soruyor. Sayın Faik Öztrak önce dedenizin hortumladığı paralar nerede? bunun hesabını verin sonra hesap sorarsınız.

Tüyü bitmemiş yetim hakkını arıyorsan önce boğazınızdan geçen Şeker Şirketi ve dedenizin vurduğu voleleri konuşalım Sn Faik Öztrak. Üstelik bu iddia falanda değil meclis tutanaklarına geçen bir hortumlama operasyonu!!!

Başta siz olmak üzere Sn Faik Öztrak, ailenizin servetinde yetimin, yoksulun, fukaranın ve sizin deyişinizle tüyü bitmemiş sabilerin hakkı var!!! Bu hakkı ödediniz de sıra hak, hukuk aramaya mı geldi?"

'Şeker Kralı' Hayri İpar ile birlikte İş Bankasını ve Ziraat Bankasını hortumlayanın torunu @faikoztrak , Merkez Bankası için 'Dolarlar nerede?' diye soruyor.



Sn @faikoztrak , önce dedenizin hortumladığı paralar nerede? bunun hesabını verin sonra hesap sorarsınız. — Emre Yaziyor (@emreyaziyorrr) April 12, 2021

HAYRİ İPAR VE MUSTAFA FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

'Şeker Kralı' olarak bilinen Hayri İpar, Alpullu Şeker Fabrikası'nın kurucuları arasında yer alıyor. Söz konusu fabrikanın kurucuları arasında Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak da yer alıyor.

İpar, 1930'larda büyük bir servete sahip olmasının ardından Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nı, 1931'de İstanbul Belediye Başkanı Cemil Bey'in Çiftehavuzlar'daki muhteşem köşkünü; ardından Teşvikiye’deki ünlü Park Apartmanı’nı satın aldı. Bu konutlarda ve sahip olduğu daha bire çok köşk ve yalıda Ailesiyle birlikte şatafatlı bir yaşam sürdü.

2. Dünya Savaşı çıktığında Türkiye’nin savaşa gireceği, servetine el konulacağı korkusuyla ülkeyi terk etti. ABD’ye giderek Los Angeles’ta Beverly Hills semtinde bir malikanede yaşamını sürdürdü. Savaş bittikten sonra aile İstanbul’a döndü. İpar, 1966'da Almanya'da hayatını kaybetti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak ise CHP'de uzun dönem milletvekilliği yapmıştı. Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yapan Öztrak'ın şeker fabrikalarına usulsüz bir şekilde ortak olduğu belirtiliyor.