Gazeteci Çelik'e 15 Temmuz Cesaret Ödülü

Törende konuşan Dernek Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, "15 Temmuz gecesi milletimizin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gecedir. Bu gece, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden alçakların, hainlerin ve demokrasi düşmanlarının karşısında duruşumuzun sembolüdür." şeklinde konuştu.

Darbe girişimi gecesi TBMM'ye ilk giren ve ilk haberi yapan gazeteci olarak, ödüle layık görülen Atakan Çelik, "Bu ödülü, 15 Temmuz'da çalışan, hayatını kaybetmiş, yaralanmış, bu ülke için bir taşın üstüne taş koyan bütün gazeteci arkadaşlarım adına alıyorum. 15 Temmuz olağanüstü bir dönemdi ama Allah'a şükürler olsun sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ülkemiz, darbe girişiminden kurtuldu ve tarihe not düştük" ifadelerini kullandı.

"Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın"

Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da konuşmasında, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın, o gün zor gündü. 15 Temmuz önemli bir geceydi, bazıları hikaye gibi dinliyor ama bunu Z kuşağına anlatmamız lazım. Bayrak inmez, ezan susmaz." dedi.

Ali İnci, 15 Temmuz gecesi kızının düğününü bırakıp Sakarya Valiliği'ni kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatarak şu şekilde anlattı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyona ve ardından meydanlara çıkarak yaptığı güçlü çağrı ile milletimizin uyanış ve diriliş mücadelesi başladı. Milletimizin kararlılığı ile 15 Temmuz cesareti ve kahramanlığı bu hainleri püskürttü"

Ödül alan diğer gazeteciler

Törenin sonunda, ödül alan gazeteciler arasında Anadolu Ajansı Parlamento Haberleri Müdür Yardımcısı Atakan Çelik'in yanı sıra TRT, Hürriyet, NTV ve diğer medya kuruluşlarından birçok gazeteci yer aldı. Çelik, "Bu ödülü almanın gururunu yaşıyorum. O gece, milletimizi doğru bilgilendirmek adına görevimizin başındaydık. Bu ödül, hepimizin cesaretini ve fedakarlığını simgeliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı Parlamento Haberleri Müdür Yardımcısı Atakan Çelik

TRT Haber Dairesi Koordinatörü Mücahit Eker ve Koordinatör Yardımcısı Tolga Çıplak (Tüm TRT haber dairesi adına)

A Haber muhabiri Levent Eke (Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı olarak görev yapıyor)

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel

24 TV’den Nagehan Akbulut Varol

TRT’den Hakan Aykaç ve Yasin Güngör

Hürriyet’ten Rıfat Başaran

NTV’den Özden Erkuş

Sabah Gazetesi’nden Önder Yılmaz ve Coşkun Ergül

TBMM TV’den Metin Gümüş, İbrahim Büyükerkman ve İrfan Kaçar

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş ve Ahmet Zorluoğlu

Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel